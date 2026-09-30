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Gaziantep’teki feci kazada can kaybı 8’e yükseldi: 3 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı!

Gaziantep’teki feci kazada can kaybı 8’e yükseldi: 3 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı!

30.09.2026 12:16:00
Güncellenme:
DHA
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Gaziantep’teki feci kazada can kaybı 8’e yükseldi: 3 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı!

Hatay seferini yapan yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kerem Gökşen'in vefatı ile kazadaki can kaybı 8'e yükseldi.

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Gaziantep-Nurdağı kara yolu, kırsal Acaroba Mahallesi'nde pazar günü saat 18.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsüyle 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) yaşamını yitirdi, Kerem Gökşen (3) ile otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Kerem Gökşen de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gökşen’in Hatay’ın Aşağıoba Mahallesi’nde, aynı kazada hayatını kaybeden annesi Senem Gökşen (44) ve kardeşi Atakan Gökşen’in (1) mezarlarının yanına defnedileceği belirtildi.

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