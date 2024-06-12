Gaziantep'te 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:03

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:03

Şehit Kamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin zabıta müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede gıda denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir tırda 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Sahte zeytinyağına biyodizel üretiminde kullanılmak üzere el konuldu.

Tır şöförü hakkında adli işlem başlatıldı.