Gaziantep'te 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Şehit Kamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin zabıta müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede gıda denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir tırda 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.
Sahte zeytinyağına biyodizel üretiminde kullanılmak üzere el konuldu.
Tır şöförü hakkında adli işlem başlatıldı.
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