Gaziantep'te bıçaklanmış halde bulunmuştu: 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:15

Yeşilevler Mahallesi'nde, 7 Ekim Cuma öğle saatlerinde; psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu’ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.

İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÇOCUĞUMU BAŞKASININ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet'teki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu’nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi. Şekeroğlu, olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi.

Şekeroğlu, Emniyet'teki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.