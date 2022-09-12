Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulundu
Gaziantep'te, çöp konteynerinin yanında, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğe ait cansız beden bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin öldüğünü belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Jandarma ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.
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