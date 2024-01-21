Gaziantep'te dehşet: Kira kavgasında eniştesini öldürdü!
Gaziantep’te bir şahıs, kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.
Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi’nde akşam saatlerinde S.C. ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın’ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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