Gaziantep'te freni boşalan kamyonet, çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep’te, freni boşalan kömür yüklü kamyonet, yolda yürüyen Suriye uyruklu 2 çocuğa, ardından da duvara çarptı. Kazada çocuklardan Abdulkerim Hac Hamod (10) öldü, amcasının oğlu Yusuf Hac Hamod (12) ile sürücü Ahmet Günsever (22) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Günsever’in (22) kullandığı kömür yüklü kamyonet, girdiği sokakta freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod ile kuzeni Yusuf Hac Hamod’a çarptı. Kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkerim Hac Hamod’un yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Yaralanan Yusuf Hac Hamod ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günseven ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdulkerim Hac Hamod'un babası Hamod El Muhammed, gözyaşlarına boğuldu.
Acılı babayı bir komiser sarılarak teselli etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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