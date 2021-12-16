Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 13 kişi yakalandı
Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin eden şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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