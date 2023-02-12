Gaziantep'te yıkılan binada kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
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