Gaziantep'te yıkılan binada kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:24
Gaziantep'te yıkılan binada kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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