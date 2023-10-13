Gaziantep’te otomobil ATV'ye çarptı: 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep’te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV’nin üzerinde bulunan 14 yaşındaki 2 çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep'te dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. ile Hüseyin A.’nın bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV, 27 ARB 190 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi.
Feci kaza sonrası ATV’nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.
2 ÇOCUK KURTARILAMADI
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İsmi geçmiyordu
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- Özgür Çelik'ten Erdoğan'a yanıt!
- İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
- Mustafa Şentop ile baskı kurmaya mı çalıştılar?
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi