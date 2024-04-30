Gaziantep’te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.
Feci kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi.
Şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı.
Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
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