Gaziler Günü’nde Gazi’ye saygısızlık iddiası: ‘Kaymakam oturttu, müdür kaldırttı’

Başakşehir Kaymakamlığı tarafından Bahçeşehir’de düzenlenen Gaziler Günü kahvaltı programında, Gazi Orhan Karakaya’nın kahvaltı masasından kaldırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’e konuşan ve Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından masaya davet edildiğini belirten Karakaya, “Ben masada otururken Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu yanıma gelip kulağıma eğilerek ‘kalk masadan başka bir yere otur’ dedi. Ben de kahvaltıyı terk ettim’ ifadelerini kullandı.

‘GEREĞİNİ YAPACAĞIZ’

Kahvaltı bitene kadar Gazilere ve kaymakamlığa ayıp olmasın diye dışarıda protokolü ve Gaziler Günü yürüyüşünü beklediğini belirten Karakaya “Bu kırıcı ve incitici yaklaşımı davranışı asla kabul etmiyorum” dedi.

Olayın ardından Kaymakam Öneği’nin Karakaya ile iletişime geçtiği ve “gereğinin yapılacağını’ söylediği öğrenildi.