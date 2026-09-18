Gaziler gününde gazilere çelenk yasağı!

Gaziler Günü, her yıl büyük bir gurur ile 19 Eylül'de bütün yurtta törenlerle kutlanıyor. Ancak Bingöl’deki kutlamaya ‘çelenk krizi’ gölgesi düştü.

PROTOKOLDE VARLAR AMA…

Kentteki 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenecek resmi tören yarın Hükümet Konağı önünde başlayacak. Muharip ve İç Güvenlik Gazileri, Harp Malulleri ve Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı İdris Tuğunmuş, her yıl olduğu gibi tören kapsamında Atatürk Heykeli’ne çelenk koymak istediklerini ancak engellendiklerini söyledi.

Tuğunmuş, derneğin Bingöl protokol listesinde yer aldığını ancak bu yıl resmi çelenk törenine dahil edilmediklerini savundu. Gazetemize konuşan Tuğunmuş, uygulamanın derneğin “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik tutumuyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

‘GAYRİ RESMİ BİR UYGULAMA’

Tuğunmuş, “19 Eylül’de her yıl olduğu gibi Gaziler Günü’nde anma, kutlama ve çelenk töreni yapıyorduk. Biz Bingöl protokol listesinde de varız. Ancak kendilerine muhalif olmayan iki derneği seçiyorlar. Onlara çelenk koydurup konuşma yaptıracaklar, Cumhurbaşkanının mesajını da okutacaklar” dedi.

Kendilerinin ise, resmi tören sonrasında çelenk sunabileceğinin bildirildiğini aktaran Tuğunmuş, “Biz de ‘Terörsüz Türkiye’ye karşı olduğumuz için bizlere çelenk sundurmayıp, resmi tören bittikten sonra siz de çelenk koyabilirsiniz’ diye gayri resmi bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldık” ifadelerini kullandı.

15 DAKİKA ŞARTI

Bingöl Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından derneğe gönderilen yazıda da, çelenk sunma talebinin değerlendirildiği belirtildi. Yazıda, derneğin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının, resmi çelenk töreninin tamamlanmasından 15 dakika sonra, törenin genel düzeni ve program akışı gözetilmek suretiyle uygun görüldüğü ifade edildi.

‘KAHRAMAN BİZ İSEK KARDEŞ KİM?’

Tuğunmuş ise, gazilerin kendi günlerinde resmi törenin dışında tutulmasının kendileri açısından büyük bir mağduriyet oluşturduğunu söyledi. 21 Eylül 2017’de mayına basması sonucu gazi olduğunu belirten Tuğunmuş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben gaziyim ve resmi bir dernek statüsünde olmamıza rağmen bizlere böyle bir uygulama yapıyorlar. Terörsüz Türkiye masalı ile kardeşlik eklendi bizler kabul etmediğimiz için bu yıl bunu reva gördüler. Kahraman biz isek kardeş kim? Kardeş biz isek kahraman kim?”