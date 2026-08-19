Gaziler Güvenpark'tan çıkarıldı... 'Tüm halkımızı, yanımızda olmaya davet ediyoruz'

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, bu sabah polis müdahalesiyle Güvenpark'tan çıkartılarak Gazi Uyumevi'ne götürüldüklerini söyledi. Çerçioğlu, "Sanki terörist alıyormuş gibi, teröristlere böyle müdahale edilmiyorken bu ülkenin, bu vatanın gazilerine bunlar hak da değil, reva da değil. Güvenpark'ı da abluka altına aldılar. İçeri girişler falan yasak. Yani kaldırıldık oradan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi geldi bizi orada çok ağır bir şekilde müdahale ederek hepimizi alandan kaldırdı. Tüm halkımızı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü. Burada açıklama yapan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk halkı, sevgili halkımız. Sabah 5'e çeyrek kala bu ülkenin onurunu, namusunu, şerefini korumak için askere gidip şehit aileleri ve gazilerden oluşan Güvenpark'ta yaptığımız eylemde 37. günde, sabah 5'e çeyrek kala maalesef çok ağır bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık.

"SANKİ TERÖRİST ALIYORMUŞ GİBİ..."

Alanda belki 300-400 tane polis vardı. Her taraf çevrilmişti. Sanki terörist alıyormuş gibi, teröristlere böyle müdahale edilmiyorken bu ülkenin, bu vatanın gazilerine bunlar hak da değil, reva da değil. Karga tulumba biz alındık oradan. Gazi Uyumevi'ne getirildik. Gazi Uyumevi'ne bıraktılar. Şu an gittiler. Güvenpark'ı da abluka altına aldılar. İçeri girişler falan yasak. Yani kaldırıldık oradan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi geldi bizi orada çok ağır bir şekilde müdahale ederek hepimizi alandan kaldırdı. Tüm halkımızı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yanımızda olmaya davet ediyoruz. Destek çıkmaya davet ediyoruz. Bizler sizin evlatlarınızız. Bakın, bugün bize olan yarın size olacaktır. Size olacaktır. Yapmayın. Gelin, buyurun yanımızda olun."

"DARP DA VAR"

Çerçioğlu, gazetecilerin polis müdahalesine ilişkin sorusu üzerine, "Çok ağır müdahale var. Darp da var. En az 10 kişi üstüme çullandı, daldı. Darp da gördük" dedi. Erdem Çerçioğlu, "Darpa maruz kalanların darp raporu alacakları söylendi, doğru mu?" sorusuna ise "Hastaneye gideceğiz tabii" yanıtını verdi.