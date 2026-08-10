Gaziler Meclis'e yürümek istedi: Polis barikat kurdu!

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit yakınları ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğü eylemde tansiyon yükseldi.

Güvenpark’ta yaklaşık üç haftadır oturma eylemi yapan grup, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımak amacıyla yürüyüş kararı aldı.

MECLİS’E YÜRÜMEK İSTEDİLER

Güvenpark’ta toplanan gaziler ve şehit yakınları, TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti. Ancak grubun ilerleyişi çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri yürüyüş güzergâhına barikat kurarak grubun Meclis’e ilerlemesine izin vermedi.

POLİS BARİKATI ÖNÜNDE ARBEDE

Gaziler ile polis ekipleri arasında barikat önünde arbede yaşandı. Yürüyüşlerinin engellenmesine tepki gösteren bazı gaziler, “Yazıklar olsun” diyerek barikatı aşmaya çalıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gazilere destek ziyaretinde bulundu.

EŞİT ÖZLÜK HAKKI TALEP EDİYORLAR

Türkiye’nin farklı kentlerinden Ankara’ya gelen gaziler, rütbeye göre değişen maaş ve sosyal haklar arasındaki farklılıkların giderilmesini talep ediyor.

Er ve erbaş statüsündeki gaziler, diğer askeri personelle eşit özlük ve sosyal haklara sahip olmaları gerektiğini savunuyor.