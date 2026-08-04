Gaziler Türk bayraklarını üzerlerine örterek yere serildi, selaları okutuldu: ‘Tek tek ölmemizi mi bekliyorsunuz?’

Er gaziler ve şehit erleri yakınları, 13 Temmuz’dan bu yana Ankara Güvenpark’ta özlük hakları için nöbet tutuyor.

AKP’nin kendileriyle ilgili sunduğu yasa teklifini yeterli bulmayan gaziler, emsal statü istiyor. Örneğin gazi olan bir teğmenin rütbesi yıllar geçtikçe yükselirken, erlerinkinin sabit kalmasının adaletsiz olduğunu savunuyorlar.

Bu ve diğer taleplerle dün açlık grevine başlayan gaziler, bugün de Türk bayraklarıyla eylem yaptı.

‘BEBEK KATİLİNE GİDEN…’

Akşamüstü onlarca gazi, Güvenpark’ta nöbet tuttukları alana uzandı. Üzerlerine Türk bayrakları örttüler. Kimisi, protezini çıkarıp başucuna koydu. Bu sırada bir hoparlörden sela verilmeye başladı. Bazı gazi yakınları gözyaşları içerisinde kaldı. Gazilerin sözcüsü Erdem Çerçioğlu, “Tek tek ölmemizi mi bekliyorsunuz? Bu insanlar şehit olmayı göze almış, şehitliğe şahit olmuş insanlar. Eğer bugün bu yasa çalışmasını terör örgütü hazırlasaydı, bundan çok daha iyi hazırlardı. Bebek katiline defalarca gidiyorsanız, Meclis’e 500 metre mesafede olan gazilere ve şehit ailelerine de gelmek zorundasınız” diye konuştu. Çerçioğlu, alanın yanında bulunan otobüs duraklarındaki yurttaşa da seslenerek, “Bu insanlar sizin için can verdi, kan verdi. Bize destek olun” dedi. Bayrak eylemi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından son buldu.

DESTEK ZİYARETLERİ

Öte yandan siyasiler de Güvenpark’ı ziyaret etti. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, AKP’nin yasa teklifini “Göz boyamaya çalışan bir girişim” olarak değerlendirdi. YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Biz burada gazilerimizin, şehit ailelerimizin mücadelesi için onlarla beraber, onlarla omuz omuza, onlarla yan yana olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise, “Her biri canlı olan gazilerimiz bu vatan için şehit olduğunu gösterircesine yatıyor” sözlerini sarf etti.