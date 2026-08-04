Gaziler ve şehit yakınları Güvenpark’ta açlık grevinde: YENİ Parti heyetinden destek ziyareti

Er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmadan eşit özlük haklarından yararlanma talebiyle Ankara Güvenpark’ta başlattıkları açlık grevi ikinci gününde devam etti. Türkiye’nin farklı illerinden başkente gelen aileler ve gaziler, mevcut düzenlemelerin taleplerini karşılamadığını belirterek haklarının eksiksiz biçimde tanınmasını istedi.

81 İLDEN ANKARA’YA GELDİLER

Türkiye’nin 81 ilinden gelen er şehit yakınları ve gaziler, Güvenpark’ta bir araya gelerek açlık grevine başladı.

Eylemciler, şehit yakınları ve gaziler arasında rütbeye dayalı hak farklılıklarının kaldırılmasını, özlük haklarının eşitlenmesini ve hazırlanan yasal düzenlemelerin kendi talepleri doğrultusunda değiştirilmesini istedi.

AÇLIK GREVİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE YENİ PARTİ'DEN ZİYARET

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ile YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, açlık grevinin ikinci gününde Güvenpark’a giderek er şehit yakınları ve gazilerle görüştü.

Murat Bakan, şehit aileleri ve gazilerin mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, partisinin özlük haklarına ilişkin 16 maddelik bir kanun teklifi hazırladığını söyledi.

Bakan, iktidar tarafından sunulan mevcut düzenlemenin taleplerin yalnızca küçük bir bölümünü karşıladığını savunarak şunları söyledi:

“Bu yeterli değil. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin mücadelesinde onlarla omuz omuza, yan yana olmaya devam edeceğiz.”

Bakan, burada yaptığı konuşmada, "Verdikleri mücadelede sonuna kadar yanlarındayız. Gencecik yaşında, hayatının baharında, yirmili yaşlarında sevgililerinin elinden tutup gezmediler. Ellerine silah aldılar, bu vatan için can verdiler, uzuv verdiler. Bu ülke için kan döktüler. Dolayısıyla onların mücadelesi bizim onurumuzdur. Ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Zaten onlarla çalışarak verdiğimiz bir kanun teklifimiz var. YENİ Parti olarak 16 maddelik, tüm özlük haklarını içeren bir kanun teklifi. O kanun teklifinin sadece bir kısmını, bir tane maddesini karşılayan bir şeyi, göstermelik olarak zamanlaması da manidar, verdiler, şu an komisyonda. Bu yeterli değil. Biz burada gazilerimizin, şehit ailelerimizin mücadelesi için onlarla beraber, onlarla omuz omuza, onlarla yan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

“TALEPLERİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK”

Utku Çakırözer de YENİ Parti’nin Meclis’e sunduğu ilk kanun teklifinin er şehit yakınları ve gazilerin taleplerine ilişkin olduğunu belirtti.

İktidarın hazırladığı düzenlemeyi eleştiren Çakırözer, “Sizin taleplerinizi karşılamaktan çok uzak. Tamamen dönemi geçirmeye ya da göz boyamaya yönelik bir girişim” dedi.

Çakırözer, teklifin komisyon ve Genel Kurul aşamasında değiştirilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

“SİZİNLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de eylemcilere selam ve dayanışma mesajı gönderdiğini belirten Çakırözer, şöyle konuştu:

“Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün ilk Grup Toplantımızda konuyu gündeme taşıdı. Taleplerinizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu tüm Türkiye’ye duyurdu. Sizinle tam dayanışma içindeyiz.”

Çakırözer, er şehit yakınları ve gazilerin talebinin bir ayrıcalık değil, hak olduğunu belirterek düzenlemenin eylemcilerin rızası alınmadan Meclis’ten geçirilmesinin hukuki ve vicdani bir adaletsizlik yaratacağını söyledi.

"TAMAMEN DÖNEMİ GEÇİRMEYE YA DA GÖZ BOYAMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer de şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de söyledi, YENİ Parti kurulur kurulmaz Meclis'e ilk verdiğimiz kanun teklifi, sizlerin talepleriyle ilgili. Sayın Murat Bakan'ın, Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun aylar süren çalışmaları sonrasında ve onların yanındaki sizlerle, Türkiye'nin dört bir yanındaki derneklerle, aslında şehit aileleri ve gazilerin dernekleriyle yaptıkları çalışmalar sonrasında oluşan, daha önce verilmiş kanun teklifini bir daha yenileyerek, bir numaralı kanun teklifimiz olarak verdik. Biz bunu verir vermez, sizlerin taleplerini tam olarak karşıladığına inanıyoruz, bilincindeyiz, iktidar partisinden de hemen bir şey geldi. Ancak sizlerle de burada görüşmelerimizden, kendi tetkiklerimizden bakıyoruz ki sizin taleplerinizi karşılamaktan çok uzak. Tamamen dönemi geçirmeye ya da göz boyamaya yönelik bir girişim.

Biz bunun sizlerin taleplerinin tamamını karşılayacak şekilde değişmesi için komisyonda, Genel Kurul'da mücadele edeceğiz. Diğer milletvekillerimiz, hepimiz sizin sözünüz olduk. Bundan sonra da aynı şekilde temsilciniz olacağız. Sizin de yine aynı şekilde sözünüzün Meclis'te dinlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Buradan da çağrımız, bu kanun teklifini hazırlayanlara, sizlerin rızası, sizlerin kabulü, sizlerin gönlü olmadan, isteğiniz kabul edilmeden ki bu da bir şey değil, yani bir lüks değil, bir şey değil, hakkınız olanı istiyorsunuz, en doğal hakkınızı istiyorsunuz... Bunun Meclis'ten bu şekilde geçmesi sadece hukuki bir adaletsizlik değil, aynı zamanda vicdanlara sığmayacak büyük bir eksiklik, büyük bir uçurum yaratacaktır. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de hem selamlarını, dayanışma duygularını gönderdi hem de bugün ilk Grup Toplantımızda yine konuyu aynı şekilde, ilk kanun teklifini sizler için verdiği gibi gündeme taşıdı. Taleplerinizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu tüm Türkiye'ye duyurdu. Sizinle tam dayanışma içindeyiz. Umarız iktidarın da görmeyen, duymayan vicdanları açılır ve talepleriniz en kısa sürede kabul edilir."

EYLEM SÜRÜYOR

Er şehit yakınları ve gazilerin Güvenpark’taki açlık grevi sürerken, eylemciler talepleri karşılanana kadar mücadelelerini devam ettireceklerini belirtiyor.