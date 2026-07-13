Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası başladı: Hakan Bahçetepe 13 ay sonra hakim karşısında

Tutuklandıktan 13 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile cezaevinde felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlandı.

Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bahçetepe, duruşma için Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

16.00 | HAKAN BAHÇETEPE 13 AY SONRA İLK KEZ SAVUNMA YAPIYOR

Gaziosmanpaşa’nın seçilmiş Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 13 aylık tutukluluğunun ardından ilk kez savunma yapmak üzere kürsüye geldi.

Siyasi geçmişinden, daha önce parti içinde bulunduğu görevlerden bahseden Bahçetepe, “Allah nasip etti, doğudum büyüdüğüm ilçeye 35 sene sonra CHP’den belediye başkanı seçildim. Kirada oturmaya devam ettim. Benim, eşimin, ailemin, sülalemin hayatında zerre değişim söz konusu değildir” diyerek sözlerine başladı.

Kendisinin Belediye Başkanı olduğu için yargılandığını savunan Bahçetepe, “Ben belediye başkanı olmasam böyle bir iddianame olmazdı. Tek suçum, 35 sene sonra 60 bin oy farkı kapatarak belediye başkanı olmam diye düşünüyorum” ifadelerimi kullandı.

Kendisi gözaltındayken TRT’de “Hakan Bahçetepe’nin gizli kasasından balya balya dolar çıktı” şeklinde haber yapıldığını hatırlatan Bahçetepe, “O kasa benim değil, eski belediye başkanının dinlenme odasına koyduğu kasa. O kasaya bir gün elimi sürmedim. Kasanın içinden devir teslimdeki mühür çıktı. Bu akla ziyan bir şey” diyerek tepki gösterdi.

İddianamede suçlamaların yönlendirildiği eylemlerde ilişkilendirildiği isimleri tanımadığını söyleyen Bahçetepe, “Ben Baki Aydöner’i parti çalışmalarından hatırlıyorum. Seza Büyükçulha’yı ise burada tanıdım, şu an arkamda oturunca gördüm. Ben Aziz İhsan Aktaş’ı da tanımıyorum. Bu dosyada tanıdığım isim yok" dedi.

İddianamede Özer Ayık ile kendisinin baz kayıtlarında eşleşme olduğuna yönelik iddialara da yanıt veren Bahçetepe, şunları söyledi:

“Güya Özer Ayık ile 14.11.2024 tarihinde baz verdiğim söyleniyor. Benim o tarihte Kapalıçarşı’da bazım yok. Özer Ayık’ın baz verdiği dakikalarda ben İstanbul Valisi Davut Gül ile toplantı yapıyordum. Sonra bana farklı iki tarihte 0 metre baz verdiğimiz söylendi. Ben Özer Ayık’ı hayatımda iki kez resmi makamımda gördüm.”

15.30 | ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞLAYAN'DA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etmek üzere Çağlayan’a geldi.

14.00 | AYDÖNER SAVUNMASINI TAMAMLADI

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında tutuklu yargılanan Baki Aydöner, savunmasının sonunda, İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanan kardeşi Bulut Aydöner’e de seslenerek şunları söyledi:

“Eğer kanunun bana yüklediği herhangi bir kusur varsa, bir kişinin malına haksız şekilde el uzatmışsam, bir kuruş dahi haram kazanç elde etmişsem, bunun hesabını hukuk önünde vermekten hiçbir zaman kaçınmam, bugün de kaçmıyorum. Ancak tek bir kişinin kendi kurtuluşu için ortaya attığı gerçek dışı iddialarla benim ve canım kardeşim Bulut’un özgürlüğünün elimizden alınması kabul edilebilir değildir.

En büyük temennim, hem onun hem de benim bir an önce özgürlüğümüze kavuşmamız, yarım kalan hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edebilmemizdir. Ben bu inancımı ve umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Allah’a şükür, başımız dik yaşadık. Dürüstlüğümüzden ve onurumuzdan hiçbir zaman ödün vermedik. Haram lokmaya el uzatmadık. Senin gibi dürüst bir kardeşe sahip olmaktan gurur duyuyorum. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Elbette son sözü Yüce Türk yargısı söyleyecektir. Buna olan inancımı koruyorum.“

13.20 | “BİNLERCE SİYASİYE SUÇ İSNADI YAPILABİLİR”

Savunmasında gözaltı ve tutuklanma sürecini anlatan Baki Aydöner, hakkında yürütülen soruşturmayı sosyal medya üzerinden öğrendikten sonra kendi iradesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini söyledi. Aydöner, “Vicdanım rahattı. Kaçmayı ya da saklanmayı hiç düşünmeden kendi irademle teslim oldum” dedi.

Aydöner, nezarethaneye girdiğinde çok sayıda belediye başkanı ve belediye yöneticisiyle karşılaştığını anlattı. Aydöner, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve farklı belediyelerden isimlerin de gözaltında bulunduğunu görünce, operasyonun kapsamını o anda fark ettiğini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile herhangi bir ticari veya idari ilişkisinin bulunmadığını belirten Aydöner, CHP’de uzun yıllardır siyaset yaptığını ancak belediyede görev almadığını, belediye meclis üyesi dahi olmadığını söyledi. Sadece parti üyesi olduğunu belirten Aydöner, soruşturmanın neden kendisine yöneldiğini anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Savunmasında, hayatında yalnızca bir kez görüştüğü bir kişiyle ilgili suçlamalar yöneltildiğini belirten Aydöner, bu iddialar karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edildiğini, burada da benzer sorularla karşılaştığını söyleyen Aydöner, 3 Haziran 2025’te İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını belirtti.

Hakan Bahçetepe ile ilişkisinin siyasi faaliyetlerden kaynaklandığını anlatan Baki Aydöner, Bahçetepe’yi belediye başkanı olduktan sonra değil, yıllar önce CHP’deki görevleri sırasında tanıdığını söyledi. 2015 ve 2018 yıllarında partinin farklı kademelerinde birlikte görev yaptıklarını belirten Aydöner, İstanbul İl Başkanlığı döneminde çok sayıda il yöneticisiyle birlikte seçim çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Aydöner, siyasi faaliyetler nedeniyle aynı ortamlarda bulunmanın ve HTS kayıtlarında birlikte görünmenin suç delili olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Aydöner, aynı dönemde görev yapan onlarca il yöneticisi ve yüzlerce belediye başkanının benzer şekilde iletişim kayıtlarında yer almasının doğal olduğunu söyledi.

Aydöner, “Eğer yalnızca HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri suç delili kabul edilirse, siyasi faaliyet yürüten binlerce kişi hakkında aynı yöntemle suç isnadında bulunulabilir” diyerek iddianamedeki değerlendirmelerin somut delillerle desteklenmediğini belirtti.

İddianamede, 8 Mayıs 2024 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiğine ilişkin değerlendirmeye de değinen Baki Aydöner, bunun sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Uzun süredir mide fıtığı ve reflü rahatsızlığı bulunduğunu anlatan Aydöner, tutuklanmadan önce bu nedenle hastanede tedavi gördüğünü ve ameliyat planlandığını söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle farklı tarihlerde Medical Park hastanelerinde tedavi gördüğünü belirten Aydöner, 8 Mayıs 2024 tarihinde de Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi’nde muayene olduğunu ifade etti.

Avukatlarının hastane kayıtlarını dosyaya sunduğunu belirten Aydöner, söz konusu tarihte Gaziosmanpaşa’da bulunmasının tek nedeninin hastane ziyareti olduğunu söyledi.

13.00 | TAHLİYE TALEBİ

Aksoy’un çapraz sorgulamasının ardından avukatı da savunma yaptı. Aksoy’un avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların ifadelerde dahi geçmediğine dikkat çekip iddia makamına tepki gösterdi. Ortak baz sinyali kayıtlarının tek başına delil olarak kabul edilemeyeceğini belirten avukat, baz kayıtlarının ancak kişilerin aynı noktada bulunduğunu kesin olarak ortaya koyan başka delillerle birlikte değerlendirilebileceğini söyledi.

Avukat, “Müvekkilimin rüşvet verdiği iddia edilen kişilerle aynı baz sinyali alanında bulunduğu nasıl ispat ediliyor? Gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir” diyerek, 400 metrelik baz istasyonu kapsama alanının kişilerin fiilen bir araya geldiğini göstermeye yetmeyeceğini ifade etti.

Avukatı, Aksoy hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesini talep etti. Ardından; bu dosya kapsamında tutuklu yargılanan bir diğer isim olan CHP PM Üyesi Baki Aydöner, savunma yapmak üzere kürsüye gelerek savunmasına başladı.

12.30 | "TEDAVİYE İHTİYACIM VAR, KALICI HASAR OLACAK"

Aksoy, iddianamede isnat edilen suçlamaları reddetti. 30 yıllık kamu görevlisi olduğunu söyleyen Aksoy, tutuklu yargılandığı davanın iddianamesine kadar rüşvetle ilgili bir suçlamaya maruz kalmadığını belirtti. Aksoy, “Hukuka uygun alınan bir belgenin sanki bir suçmuş gibi kaleme alınmasını takdirlerinize bırakıyorum” dedi.

2020 yılında İBB’de çalışmaya başladığını söyleyen Aksoy, 300 bin dolar rüşvet suçlamasına dair bir delil olmadığını ifade etti. İddianamede yer alan HTS-baz kayıtlarına da itiraz eden Aksoy, hazırladığı dövizleri önce heyete gösterip savunma yaptı, daha sonra incelemeleri için heyete teslim etti.

Aksoy savunmasını şu sözlerle tamamladı:

“Tutuksuz yargılanma esastır, ben neden içerideyim? Onlar tutuksuzken ben neden 14 aydır içeride bu sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kalıyorum? 4 ay önce bir ameliyat oldum, sağ kolum ve bacağım felçli, çok zor şartlarda fizik tedavi görüyorum, öz bakımımı dahi yapamıyorum. Ciddi anlamda ve acil olarak tedaviye ihtiyacım var yoksa kalıcı hasar olacak. Tutuklu olduğum süre, az önce yaptığım savunma ve delil durumu göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum.”

Aksoy’un savunmasını tamamlamasının ardından hakim-savcı sorgulaması başladı.

11.40 | AKSOY KÜRSÜYE GELDİ

Yaşadığı ağır sağlık sorunlarına karşın tutukluluğu devam eden Erdal Celal Aksoy da duruşmaya katıldı, savunma yapmak üzere kürsüye geldi.

Aksoy boynunda boyunlukla ve oturarak savunma yapıyor.

11.30 | HAKAN BAHÇETEPE DURUŞMA SALONUNDA

Hakan Bahçetepe duruşma salonuna getirildi. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Aziz İhsan Aktaş da duruşmaya katıldı. Aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan eden Aktaş, bunun gerekçesinin ise malvarlıkları üzerindeki tedbir olduğunu söyledi.

Aktaş, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” Davası kapsamında da etkin pişmanlık ifadesiyle tahliye edilerek tutuksuz yargılanıyor.

Karar celsesi 1 aydır devam eden ve birkaç hafta içinde karar çıkması beklenen dosyada; savcı esasa ilişkin mütalaasında Aktaş hakkında 280 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

TEPKİLERİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKTİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında “örgüt lideri” iddiasına karşın etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş, Çağlayan’daki duruşmaya, hakim-savcı heyeti hariç mahkeme salonundaki herkesin kullandığı kapıdan giriş-çıkış yapıyor.

Aktaş’ın; Ocak ayında Silivri’de görülmeye başlanan ve birkaç hafta içinde karar çıkması beklenen davada hem eski hem de yeni duruşma salonlarına, hiçbir sanık, avukat ve gazetecinin kullanımına açık olmayan kapıdan giriş-çıkış yapması tepkilere neden oluyordu.

ADLİYE GİRİŞLERİNE SINIRLAMA

Öte yandan adliyeye girişler sınırlandırılmış durumda. Girişte yapılan kontrollerde, yalnızca basın kartını ibraz eden ve duruşması olanlar içeriye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahçetepe’nin tutuklanmasının üzerinden 343 gün geçtikten sonra tamamlandı ve dava açıldı.

Dosyada, Hakan Bahçetepe, Erdal Celal Aksoy ve CHP PM Üyesi Baki Aydöner tutuklu olarak yer alırken; etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu Aziz Lal, Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, iş insanı Gürkan Dölekli, özel sektör çalışanı Özer Ayık ve Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha ise tutuksuz olarak yer alıyor.

BELEDİYE YÖNETİMİ AKP’YE GEÇMİŞTİ

Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından 11 Haziran 2025’te yapılan başkanvekili seçiminde, Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AKP’nin adayı Eray Karadeniz üçüncü turda 21 oy alarak belediye başkanvekili seçilmiş, CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kalmıştı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yönetimi AKP’ye geçmişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamaları yöneltildi. Savcılık, Bahçetepe’nin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıldan 7 yıla, “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12 yıla, “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Aynı dosyada yer alan Aziz İhsan Aktaş hakkında da 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

300 BİN DOLAR İDDİASI

İddianamede Bahçetepe’ye yöneltilen ilk suçlama, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden alınan kazı izni karşılığında 300 bin dolar rüşvet verildiği iddiasına dayandırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş, seçimlerin ardından geciken kazı izni için Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha’nın, Bahçetepe’nin 300 bin dolar talep ettiğini ilettiğini, paranın da ortağı Gürkan Dölekli tarafından işletme müdürü Özer Ayık aracılığıyla teslim edildiğini öne sürdü.

KAYINPEDERİNİN ALDIĞI ARAÇ DA SUÇLAMA KONUSU

İddianamede, kayınpederi Aziz Lal’in 28 Haziran 2024’te 3 milyon 70 bin liraya satın aldığı aracın gerçekte Bahçetepe’nin belediye başkanı olduktan sonra elde ettiği öne sürülen haksız kazançla alındığı iddia edildi.