Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası başladı: Hakan Bahçetepe 13 ay sonra hakim karşısında

Tutuklandıktan 13 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile cezaevinde felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlandı.

Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bahçetepe, duruşma için Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

11.40 | AKSOY KÜRSÜYE GELDİ

Yaşadığı ağır sağlık sorunlarına karşın tutukluluğu devam eden Erdal Celal Aksoy da duruşmaya katıldı, savunma yapmak üzere kürsüye geldi.

Aksoy boynunda boyunlukla ve oturarak savunma yapıyor.

11.30 | HAKAN BAHÇETEPE DURUŞMA SALONUNDA

Hakan Bahçetepe duruşma salonuna getirildi. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Aziz İhsan Aktaş da duruşmaya katıldı. Aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan eden Aktaş, bunun gerekçesinin ise malvarlıkları üzerindeki tedbir olduğunu söyledi.

Aktaş, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” Davası kapsamında da etkin pişmanlık ifadesiyle tahliye edilerek tutuksuz yargılanıyor.

Karar celsesi 1 aydır devam eden ve birkaç hafta içinde karar çıkması beklenen dosyada; savcı esasa ilişkin mütalaasında Aktaş hakkında 280 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

ADLİYE GİRİŞLERİNE SINIRLAMA

Öte yandan adliyeye girişler sınırlandırılmış durumda. Girişte yapılan kontrollerde, yalnızca basın kartını ibraz eden ve duruşması olanlar içeriye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahçetepe’nin tutuklanmasının üzerinden 343 gün geçtikten sonra tamamlandı ve dava açıldı.

Dosyada, Hakan Bahçetepe ile Erdal Celal Aksoy tutuklu olarak yer alırken; etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu Aziz Lal, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, iş insanı Gürkan Dölekli, özel sektör çalışanı Özer Ayık ve Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha ise tutuksuz olarak yer alıyor. Baki Aydöner bu dosyada tutuksuz yargılanmasına karşın, İBB davasında tutuklu bulunuyor.

BELEDİYE YÖNETİMİ AKP’YE GEÇMİŞTİ

Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından 11 Haziran 2025’te yapılan başkanvekili seçiminde, Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AKP’nin adayı Eray Karadeniz üçüncü turda 21 oy alarak belediye başkanvekili seçilmiş, CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kalmıştı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yönetimi AKP’ye geçmişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamaları yöneltildi. Savcılık, Bahçetepe’nin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıldan 7 yıla, “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12 yıla, “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Aynı dosyada yer alan Aziz İhsan Aktaş hakkında da 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

300 BİN DOLAR İDDİASI

İddianamede Bahçetepe’ye yöneltilen ilk suçlama, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden alınan kazı izni karşılığında 300 bin dolar rüşvet verildiği iddiasına dayandırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş, seçimlerin ardından geciken kazı izni için Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha’nın, Bahçetepe’nin 300 bin dolar talep ettiğini ilettiğini, paranın da ortağı Gürkan Dölekli tarafından işletme müdürü Özer Ayık aracılığıyla teslim edildiğini öne sürdü.

KAYINPEDERİNİN ALDIĞI ARAÇ DA SUÇLAMA KONUSU

İddianamede, kayınpederi Aziz Lal’in 28 Haziran 2024’te 3 milyon 70 bin liraya satın aldığı aracın gerçekte Bahçetepe’nin belediye başkanı olduktan sonra elde ettiği öne sürülen haksız kazançla alındığı iddia edildi.