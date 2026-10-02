Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara karar: Baki Aydöner tahliye edildi, Hakan Bahçetepe'nin tutukluluğu sürecek

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında ana dosyadan ayrılarak açılan davanın ikinci celsesi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bahçetepe ile eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner dosya kapsamında 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamalarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Bahçetepe ise suçlamaları reddediyor.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada duruşma yaklaşık 1.30 saatlik gecikme ile başladı.

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner de duruşmaya katıldı.

14.00 - BAKİ AYDÖNER HAKKINDA TAHLİYE, HAKAN BAHÇETEPE HAKKINDA “TUTUKLULUK DEVAM” KARARI

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutukluluklara ilişkin ara kararını açıkladı.

Duruşma savcısının mütalaası ile aynı yönde karar veren mahkeme başkanı; CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in tahliyesine, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin 16 aylık tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bilirkişi raporunun pazartesi günü dosyaya ekleneceği ve duruşma savcının raporun gelmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunacağı kaydedildi.

27 Ekim’de görülecek bir sonraki duruşma karar duruşması olacak.

13.00 - DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Avukatların beyanlarını tamamlamasının ardından duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı.

CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in sağlık sorunları da göz önüne alınarak tahliyesini talep eden savcı; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin 16 aylık tutukluluğunun ise “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle devamını istedi.

Mahkeme başkanı ara karar için duruşmaya ara verdi.

11.30 - BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DOSYAYA EKLENMESİ BEKLENECEK

Mahkeme heyeti başkanı, ilk celsede talep edilen birtakım eksikliklerin giderildiğini ancak bilirkişi raporunun henüz gelmediğini, duruşma arasında dosyaya ekleneceğini söyledi.

Avukatların salon kapasitesinin yetersiz kalmasına ilişkin itirazı üzerine mahkeme başkanı karar duruşmasının büyük salonda yapılacağını söyledi.

“ALAKAM OLMADIĞI HALDE 16 AYDIR TUTUKLUYUM”

Ardından Baki Aydöner kürsüye gelerek savunma yaptı. Önceki duruşmada detaylı savunma yaptığını anımsatan Aydöner, “Ben Aziz İhsan Aktaş’tam para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı halde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım? Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“HAYATIMIN EN ONURLU 16 AYI”

Ardından Hakan Bahçetepe söz alarak tahliyesine ilişkin beyanda bulundu. 16 aydır tutuklu olduğunun altını çizen Bahçetepe, “İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“BIRAKIN SOMUT DELİLİ HAKKIMDA MAĞDUR BEYANI BİLE YOK”

İlk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından geri döndüğü cezaevinde iddianameyi bir kez daha okuduğunu belirten Bahçetepe, “Kendime şu soruyu soruyorum; bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini, hakkımda bir tek mağdur beyanı bile yok. Beldiye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur” dedi.

“1 MAYIS NEDENİYLE ŞANTİYEDEYDİK YANIMDA AKP MECLİS ÜYESİ DE VARDI”

Bahçetepe sözlerine şöyle devam etti:

“Ben Türk Ceza Kanunu’na göre ‘fail’ olamıyorum ama ‘fail’ olamadığım dosyada 16 aydır cezaevindeyim.

Tarafıma isnat edilen baz kayıtları ile ilgili de 1 Mayıs’ta işçi bayramını kutlamak için şantiyeye gitmiştim, yanımda AKP’li meclis üyesi de var, onun da baz kaydı aynı yerde… Bunların ispatı ile ilgili bir şüphe varsa lütfen o kişilerin benimle bazı var mı yok mu bakın. ‘Sıfır metre baz’ kadar saçma bir şey yok. Yanımda AKP meclis üyesi de var ama bana suçlama var.

Aziz İhsan Aktaş’ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025’te Twitter’dan öğrendim. Bir dakikalığına kendinizi benim yerime koysanız… Dünyada böyle insanların yaşadığından dahi haberdar değilim. Mağduriyetimin giderilmesini sizlerden talep ediyorum.”

Duruşma avukat beyanlarıyla devam ediyor. Bahçetepe’nin avukatları, dosyada karartılacak bir delil ve kaçma şüphesinin bulunmadığını vurgulayarak tahliye talep etti.

Avukatlar, tutuklulukların devamı yönünde bir ara karar verilmesi durumunda, “kuvvetli suç şüphesi”, “delil karartma” ve “kaçma şüphesi” iddialarının gerekçelendirilmesini istedi.

İlk celsede tahliye olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Aksoy’un kızının yurt dışında üniversite kazandığını belirterek yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Önceki celsede “Baz”ların gerçeğe aykırı olduğunun tek tek anlatıldığını da kaydeden avukat Koçoğlu, dosyanın yaklaşık 2,5 aydır bilirkişide olduğunu, raporun bu sürede tamamlanamamasına karşın duruşmadan üç gün sonrasına yetiştirilecek olmasının adli kontrol tedbirinin devamına gerekçe yapılamayacağını söyledi.

İLK CELSEDE AKSOY TAHLİYE EDİLDİ

13-14 Temmuz’da görülen ilk celsede sanıkların savunmaları ve tanık beyanları alındı. Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Baki Aydöner ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bahçetepe ve Aydöner’in tutukluluklarının devamına karar verirken cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Aksoy’u tahliye etti.

Dosyadaki eksik hususların giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.