Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ikinci gün

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin 13 ayı aşkın tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00’da devam ediyor.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince görülen dava, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

Bugün tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savunmasını tamamlaması ve mahkeme heyetinin tutukluluklara ilişkin bir ara karar kurması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasından ayrılan dosyada Hakan Bahçetepe ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner tutuklu yargılanıyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

İddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamalarından 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dokuz sanıklı davada bugünkü oturumda kalan savunmaların alınması ve tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin karara bağlanması bekleniyor.

BELEDİYE YÖNETİMİ AKP’YE GEÇMİŞTİ

Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından 11 Haziran 2025’te yapılan başkanvekili seçiminde, Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AKP’nin adayı Eray Karadeniz üçüncü turda 21 oy alarak belediye başkanvekili seçilmiş, CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kalmıştı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yönetimi AKP’ye geçmişti.

300 BİN DOLAR İDDİASI

İddianamede Bahçetepe’ye yöneltilen ilk suçlama, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden alınan kazı izni karşılığında 300 bin dolar rüşvet verildiği iddiasına dayandırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş, seçimlerin ardından geciken kazı izni için Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha’nın, Bahçetepe’nin 300 bin dolar talep ettiğini ilettiğini, paranın da ortağı Gürkan Dölekli tarafından işletme müdürü Özer Ayık aracılığıyla teslim edildiğini öne sürdü.

KAYINPEDERİNİN ALDIĞI ARAÇ DA SUÇLAMA KONUSU

İddianamede, kayınpederi Aziz Lal’in 28 Haziran 2024’te 3 milyon 70 bin liraya satın aldığı aracın gerçekte Bahçetepe’nin belediye başkanı olduktan sonra elde ettiği öne sürülen haksız kazançla alındığı iddia edildi.