Son Dakika... Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ikinci gün: Ara karar bekleniyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de aralarında bulunduğu 3 ismin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşma gününde savunma yapan tutuksuz sanıklar Özer Ayık ve Seza Büyükçulha, Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık beyanlarını reddetti.

ARA MÜTALAA AÇIKLANDI: 3 İSMİN TUTUKLULUKLARININ DEVAMI İSTENDİ

Gaziosmanpaşa’nın seçilmiş Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in tutuklu yargılandığı dosyada duruşma Savcısı ara mütalaasını açıkladı.

13 ayın ardından dün ilk kez mahkemede savunma yapan Hakan Bahçetepe, boyun omurgasındaki iltihap nedeniyle cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçiren ve bu nedenle dün boyunlukla ve oturarak savunma yapan Erdal Celal Aksoy, kardeşi Bulut Aydöner İBB Davası kapsamında, kendisi ise bu dosyada tutuklu bulunan Baki Aydöner’in tutukluluklarının devamı istendi.

Mahkeme Başkanı, ara karar için duruşmaya ara verdi.

Aradan sonra tahliyelere ilişkin karar belli olacak.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Ayık, “Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe’ye bir su bile içirmedim” derken, Büyükçulha ise hakkında “tek bir somut delil bulunmadığını” savundu. Duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından savcının bugün tutukluluklara ilişkin ara mütalaa vermesi bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ikinci duruşma günü, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Seçilmiş Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tutuklu yargılandığı 9 sanıklı davada, tutuksuz sanıklar Özer Ayık ile Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve İBB Davasında uzun süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Seza Büyükçulha savunmalarını yaptı.

İlk olarak savunma yapan Özer Ayık, akaryakıt istasyonuna elektrik hattı çekilmesine ilişkin sürecin tamamen Boğaziçi Elektrik ile BEDAŞ arasında yürütülen rutin işlemlerden ibaret olduğunu savundu. Süreç kapsamında 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptıklarını belirten Ayık, belediyeyle doğrudan herhangi bir işlem yürütmediğini söyledi.

İddianamede yer alan 300 bin dolarlık rüşvet iddiasını kesin bir dille reddeden Ayık, “Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe’ye bir su bile içirmedim. Kimseye para vermedim” dedi. Kazı izinlerinin belediye başkanının yetkisinde olmadığını, belediye meclisince karara bağlandığını belirten Ayık, Bahçetepe’den yalnızca Beyaz Masa aracılığıyla akaryakıt istasyonunda çalışacak personel bulunması konusunda destek istediğini söyledi.

Kapalıçarşı’da para teslim edildiği iddiasını da reddeden Ayık, “Kapalıçarşı’yı ömrümde görmedim. Nerede olduğunu dahi bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının bu iddiayı yeniden sorması üzerine de suçlamaya konu tarihte Ankara’dan gelen kızıyla birlikte olduğunu, bunu seyahat belgeleriyle mahkemeye sunduğunu belirtti.

AKSOY: “BENİ TANIYOR MUSUNUZ?”

Cezaevinde felç geçiren tutuklu sanık Erdal Celal Aksoy da Hakan Bahçetepe’nin yardımıyla kürsüye gelerek Ayık’a soru yöneltti. Aksoy’un, kendisini tanıyıp tanımadığı ve iddia edilen para alışverişine ilişkin bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Ayık, “Erdal Celal Aksoy’u tanımıyorum. Bizim şirketimizden kimseye para verilmedi. Gürkan Dölekli de kesinlikle kimseye para vermedi” yanıtını verdi.

“HAYATIMIN BİR YILINI SUÇSUZ OLDUĞUMU BİLEREK CEZAEVİNDE GEÇİRDİM”

Ayık’ın ardından savunmasını yapan tutuksuz sanık Seza Büyükçulha ise daha önce aynı etkin pişmanlık beyanları nedeniyle İBB Davası kapsamında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini hatırlattı. “Hayatımın bir yılını suçsuz olduğumu bilerek cezaevinde geçirdim” diyen Büyükçulha, iddianamenin büyük bölümünün Aziz İhsan Aktaş’ın beyanları ve bu beyanlara yapılan yorumlardan oluştuğunu öne sürdü.

Aziz İhsan Aktaş’ın duruşmalara korumalarıyla geldiğini söyleyen Büyükçulha, “Biz aşağıda nezarethanedeyken sekiz korumasıyla mahkemelere gelen, duruşması bitince özel aracıyla evine dönen kişi Aziz İhsan Aktaş’tır. Ben ise suçsuz olduğumu bilmenin gururuyla bugün de başım dik savunma yapıyorum” dedi.

“TEK BİR DELİL YOK”

Hakan Bahçetepe’yi ve dosyada adı geçen CHP’li belediye başkanlarını tanımadığını savunan Büyükçulha, dosyada kendisiyle ilgili hiçbir somut delil bulunmadığını söyledi.

“Benimle ilgili tek bir HTS kaydı, baz kaydı, kamera görüntüsü, tape, para transferi, banka hareketi, tanık beyanı, telefon görüşmesi ya da ticari ilişki yoktur. Tek bir delil yoktur” diyen Büyükçulha, hakkındaki suçlamaların yalnızca Aziz İhsan Aktaş’ın beyanlarına dayandığını belirtti.

Aktaş’ın ortağıyla yaşadığı ticari husumet nedeniyle adının dosyaya eklendiğini öne süren Büyükçulha, “Ben ticaret yaptım, vergimi verdim. Bir yıl özgürlüğümden, ailemden ve işimden oldum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından Büyükçulha’nın avukatı Kaptan Yılmaz savunmasına başladı.

Avukat Yılmaz savunmasına devam ederken Mahkeme Başkanı, "Esasa ilişkin savunmanızı yapın, heyeti eleştiriyorsunuz” diyerek araya girdi.

Kanunlardan aldığı hakları örnek gösteren avukat Yılmaz, heyetin kendisini dinlemekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Mahkeme Başkanı, “Üslubunuza dikkat edin. ‘Dinleyeceksiniz’ diyemezsiniz" diyerek bir kez daha araya girdi.

Bunun üzerine kısa bir tartışma yaşandı. Kaptan Yılmaz, "Bu hakkı bana yasa veriyor" dedi.

Mahkeme Başkanı, "İBB Davası ile ilgili eleştirilerinizi 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapın" ifadelerini kullandı.

Kaptan Yılmaz, "Orada da yaptım burada da yapıyorum" diye yanıt verdi.

Duruşma avukat savunmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasından ayrılan dosyada Hakan Bahçetepe ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner tutuklu yargılanıyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

İddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamalarından 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dokuz sanıklı davada bugünkü oturumda kalan savunmaların alınması ve tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin karara bağlanması bekleniyor.

BELEDİYE YÖNETİMİ AKP’YE GEÇMİŞTİ

Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından 11 Haziran 2025’te yapılan başkanvekili seçiminde, Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AKP’nin adayı Eray Karadeniz üçüncü turda 21 oy alarak belediye başkanvekili seçilmiş, CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kalmıştı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yönetimi AKP’ye geçmişti.

300 BİN DOLAR İDDİASI

İddianamede Bahçetepe’ye yöneltilen ilk suçlama, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden alınan kazı izni karşılığında 300 bin dolar rüşvet verildiği iddiasına dayandırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş, seçimlerin ardından geciken kazı izni için Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha’nın, Bahçetepe’nin 300 bin dolar talep ettiğini ilettiğini, paranın da ortağı Gürkan Dölekli tarafından işletme müdürü Özer Ayık aracılığıyla teslim edildiğini öne sürdü.

KAYINPEDERİNİN ALDIĞI ARAÇ DA SUÇLAMA KONUSU

İddianamede, kayınpederi Aziz Lal’in 28 Haziran 2024’te 3 milyon 70 bin liraya satın aldığı aracın gerçekte Bahçetepe’nin belediye başkanı olduktan sonra elde ettiği öne sürülen haksız kazançla alındığı iddia edildi.