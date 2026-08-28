Gaziosmanpaşa'da katledilen Şerife Gezer'in annesi konuştu: 'Gonca gülümü soldurdular, başkalarının canı yanmasın'

Şemsipaşa Mahallesi’nde Hakan Sayacı, 25 Ağustos Salı günü saat 10.00 sıralarında Şerife Gezer’in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.

Sayacı, silahla ateş ederek Gezer’i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu. Başına silah dayayan Hakan Sayacı ise polis ekiplerince ikna edildikten sonra gözaltına alındı.

İfadesinde suçunu itiraf eden Sayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ardından da tutuklandı.

'SON 2 SENEDİR SÜREKLİ KARDEŞİMİ AİLEMİ RAHATSIZ EDİYOR'

Şerife Gezer’in abisi Hasan Hüseyin Gezer, "5 yıl önce bunlar tanıştılar. Ailesi geldi, aileler tanıştı. Aradan aylar geçti haber gönderiyoruz, herhangi bir haber vermiyorlar bize. Annem hastalandı, kolu kırıldı, babam hastalandı diye bahaneler üretiyorlar. Biz de bu iş böyle olmayacak dedik ve bitirdik, görüşmedik. Son 2 senedir benim haberim yoktu; sürekli kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Bütün mahallede gezip kardeşimin önünü kesiyor. En son 2 ay önce kız kardeşim nişanlandı. 10 gün önce de arka sokaktaki nikah işlemleri için sağlık ocağına gittiler. Bu şahıs ikisinin birden önlerini kesiyor. Tartışıyorlar, kardeşim babamı arıyor. Kahvenin önünde olaylar çıkıyor benim haberim yine yok. Ben çalışıyordum o arada. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu kişi. Polisler geldi. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıktı. Aradan 1 hafta 10 gün geçiyor; zaman geçiyor soruyorum kardeşime rahatsız eden var mı diye, yok sen merak etme abi" dedi.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

Hasan Hüseyin Gezer, "Burada akşam bana meyve ikram etti, 'Yiyesim yok canım sıkkın, sen iyi misin' dedim, sabahına gittim ölüsünü aldım. Bu adam takıntılı. Benim haberim olsaydı böyle olmazdı. Bakıyorum videolara adam nasıl rahat geziyor. Buna yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor. Ailem darmaduman ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar onun başına geldi. Kardeşimi kendi ellerimle toprağa verdim. Ben devletten rica ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bu olay böyle kapanmasın. Adalet Bakanımızdan da rica ediyorum. Bu olay böyle kalmasın. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Anneler ağlamasın abileri üzülmesin" ifadelerini kullandı.

'BU ADAM BUNU BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YAPMIŞ'

Hasan Hüseyin Gezer, "Bu kişi kafasında kurmuş, planlamış bunu. Elinde suyla geziyor. Nasıl bu kadar rahat gezebilir. Dönüyor, ateş ediyor. Orada girmiş bir yere. Görüntüleri gördüm. Ben artık dayanamıyorum görüntülere. Niye kapı kilitlenmedi. Niye onu dışarı çektiler. Kız orada yalvarıyor. Dönüyor, dolaşıyor, geliyor, ateş ediyor. Böyle bir şey yok. Bu adam 15 gün önce uzaklaştırma kararı aldı. Buna istinaden nasıl bu kadar rahat gezebiliyor. Elinde silahla Küçükköy’ün meydanında nasıl bu kadar rahat hareket edebiliyor. Benim kardeşim çok adaletsiz şekilde öldü. Çok kötü şekilde öldü. Bu adam bunu bilinçli şekilde yapmış belli. Dinlene dinlene, geze geze, elinde çay içe içe. Böyle bir şey yok. Konuşacak bir cümle bulamıyorum ama ben buradan adalete sesleniyorum. Bunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşim orada can çekişe çekişe öldü adam orada çay içe içe onu öldürdü. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

'GONCA GÜLÜMÜ SOLDURDULAR'

Anne Sebahat Gezer ise, gözyaşları içinde "Benim kızımı hep tehdit etti. Tehdit ede ede onun canını aldı. Ölene kadar orada hapiste kalsın. Yalvarıyorum hakimlere savcılara. Ona en ağır cezayı versinler. Benim ciğerimi yaktılar. O dünya gözü görmesin gökyüzü görmesin. Benim ciğerimi yaktılar, benim gonca gülümü soldurdular. Benim canım çok yandı. Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi. Ne olur başka anneleri ağlatmayın. Çocukları öksüz bırakmasınlar" dedi.