Gaziosmanpaşa'da sokakta 4 çocuğu darbeden şahıs tutuklandı

Olay, 30 Temmuz'da saat 19.20 sıralarında Gaziosmanpaşa Büyük Yıldız Sokak’ta meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kamera çalışmalarında, sokakta oyun oynayan B.S.Ç. (10), M.K.V. (9) ve S.Ç.V. (8) isimli çocukların yanına gelen T.D.'nin çocukları yere yatırarak darbettiği belirlendi.,

Şüphelinin, olayı ayırmak için müdahale eden E.K. (15) isimli çocuğu ise apartman kapısına doğru iterek içeri soktuğu tespit edildi. Çocuk Büro Amirliği’ne götürülen 4 çocuk, şüpheliden şikayetçi oldu.

4 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından şüpheli T.D., Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Polis ekiplerince yapılan sorgulamada şüphelinin 4 ayrı suç kaydının bulunduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.