Gaziosmanpaşa’da taciz iddiasıyla darbedilen kiracı konuştu: Evin sahibi ünlü oyuncu çıktı...

Gaziosmanpaşa'da komşusu ve yakınları tarafından taciz iddiasıyla darbedilen Ramazan Beleda, "Tuttuğumuz ev ters dubleks olduğu için elektrik, su ve doğalgaz ödemesi ortak olmasından dolayı üst komşularımızla tartışma yaşadık. Anlaşmazlık sonucu olay bu noktaya geldi. Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi ve paralarını çaldığımı iddia ediyorlar. Tuttuğumuz evin sahibi oyuncu Wilma Elles’tir. Kendisi sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçti, konunun takipçisi olacağını söyledi" dedi.

Olay, 16 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3-4 erkekle karşılaştı. İ.Y.’nin, olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü. Ramazan Beleda ile Deniz Beleda, İ.Y. ve yanında bulunan, daha önce görmediklerini belirttikleri 3-4 erkeğin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darbettiklerini söyledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ramazan Beleda’nın darbedildiği, gruptaki kadının ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Olayın ardından Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran çiftin, İ.Y. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.









'PARALARINI ÇALDIĞIMI İDDİA EDİYORLAR'

Ramazan Beleda, "Olayın gerçekleştiği evi biz 20 gün öncesinden tutmuştuk. Tuttuğumuz ev ters dubleks olduğu için elektrik, su ve doğalgaz ödemesi ortak olmasından dolayı üst komşularımızla tartışma yaşadık. Anlaşmazlık sonucu olay bu noktaya geldi. Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi ve paralarını çaldığımı iddia ediyorlar. Hepsinden şikayetçiyim. Olayın gerçekleştiği çevrede kamera kayıtları da vardır. Üzerime iftira atıldı. Somut delillerim ve ses kayıtlarım da vardır. Olayın aslı bu şekilde değildir" dedi.





'TUTTUĞUMUZ EVİN SAHİBİ OYUNCU WİLMA ELLES'

Beleda, "Tuttuğumuz evin sahibi oyuncu Wilma Elles’tir. Kendisi sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçti, konunun takipçisi olacağını söyledi. Kavga olduğu için de tuttuğumuz evin emlakçısı bizi evden çıkarmak zorunda kaldı. Olayın olduğu gün bir ön sokaktan arkadaşlarımız gelip bizi alacaktı. Biz böyle bir saldırıya uğradık. Olay günü eşimde evin içinde, çocuğumda" diye konuştu.