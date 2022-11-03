Gaziosmanpaşa'da 2 çocuk 7 aracı boydan boya çizerek zarar verdi
Gaziosmanpaşa’da 2 çocuk sokak üzerinde park halinde bulunan 7 aracı boydan boya çizerek hasar verdi. 2 çocuğun araçları boydan boya çizdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi’nde iddiaya göre, sokakta yürüyen 2 çocuk park halindeki araçları boydan boya çizdi. Çocukları bazı araçların üzerine de çeşitli şekiller çizdi. Toplam 7 araca hasar veren çocuklar, bir yurttaşın kendilerine bağırması üzerine koşarak kaçtı. Sabah araçlarının çizildiğini gören yurttaşlar, aynı duruma düşen diğer komşularına da haber verdi. Ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araçları çizen gençleri yakalamak için inceleme başlattı. Çocukların araçları çizdiği anlar ise kameraya yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokakta yürüyen 2 çocuğun, bıçağı demir parmaklıklara vurarak açtığı görülüyor. Bıçağı açan çocuklardan biri önce Baki Ekici’nin park halindeki aracını boydan boya çiziği görülüyor.
"ŞAHSİ BİR MESELE YOK"
Aracı çizilen Baki Ekici, “Sabah işteydim arkadaş aradı beni. Mahallede arabaları çizmişler haberin var mı dedi. Saat 21.12’de geliyorlar, demiri vurup bıçağı açıyorlar. Önce benim aracımdan başlayarak 7-8 aracı çiziyorlar. O sırada apartmandan bir abla görüyor, çocuklara bağırıyor sonrasında kaçıyorlar. Gerçekten üzücü bir olay, kimseye bir zararımız yok. Şahsi bir meselede yok. Araçlar sadece benim değil mahallemizin araçları. Kamuda çalışıyorum ben. Olayı duyduğumda çok üzüldüm aracıma bakmak bile istemedim. Emniyete 6 arkadaş birlikte gittik. Bilgilerimizi kaydettiler, bizi arayacaklarını söylediler. Polis arkadaşlar kamera kayıtlarını aldı. Ben yakalanmalarını istiyorum. Biz zarar gördük ama başkalarının canı yanmasın. Sonuçta bu çocuklar ülkemizin çocukları yakalansınlar ve ailelerine gerekli bilgiler verilsin. Mahalleden kimse çocukları tanımıyor. Bence çocuklara bu olayın yaptırıldığını düşünüyorum. Amaçlarının ne olduğunu çözemedim. Aracımda 5 bin TL boyama ücreti çıktı” dedi.
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