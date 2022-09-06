Gaziosmanpaşa’da bir kadın 12. katın balkonunda asılı kaldı
Gaziosmanpaşa’da bir sitenin 12. Katında yaşayan bir kadın bir anda bulunduğu balkondan kendisini aşağıya doğru sarkıttı. Bir vatandaşın içeriye doğru çekmeye çalıştığı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Olay, 4 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre sitenin 12. Katında yaşayan bir kadın bir anda kendisini bulunduğu balkondan aşağıya doğru sarkıttı. O esnada dairede bulunan başka bir kişi ise aşağıya doğru sarkan içeri doğru çekmeye çalıştı. Olayı gören site sakinleri durumu site güvenliğine ve polis ekiplerine haber verdi.
Balkondan sarkan kadın daha sonra site güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi. Korku dolu anların yaşandığı o esnada yaşanan can pazarı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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