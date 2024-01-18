Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 bina tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 07:50
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta iddiaya göre inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bunun üzerine inşaatın yanında bulunan iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.
 


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