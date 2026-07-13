Gebze’de üretim yapan İngiliz devinde üretim durdu: İşçiler sendikal hakları için direniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren İngiltere sermayeli Vesuvius İstanbul Refrakter Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan işçiler, sendikal haklarının tanınması talebiyle üretimi durdurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işçilerin 2026 yılı başında sendikada örgütlenmesini tamamladığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da sendikanın çoğunluk yetkisini ocak ayında tescillediği belirtildi.

Açıklamada, işverenin sendikanın yetkisine itiraz ettiği, buna rağmen sendikanın toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması için diyalog girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. Şubat ayında fabrika yönetimi ve şirket merkezinden gelen yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, işçilerin sendikal tercihine saygı gösterileceği ve toplu sözleşme sürecinin başlatılacağı yönünde taahhüt verildiği öne sürüldü.

Sendika, işverenin bu sözlerin arkasında durmadığını savunarak, Kocaeli 4. İş Mahkemesi'nin 10 Nisan 2026 tarihli kararıyla sendikanın yetkisinin yargı tarafından da onaylanmasına rağmen şirketin dosyayı istinafa taşıdığını belirtti.

“BU MÜCADELEYİ BAŞARIYA ULAŞTIRANA DEK SÜRDÜRECEĞİZ”

Birleşik Metal-İş’in açıklaması şöyle devam etti:

“Geçen süre zarfında işveren, masada verdiği sözün arkasında durmamış, aksine sendikamızı işyerinden tasfiye etmeye yönelik hamlelerine hız vermiştir. Kocaeli 4. İş Mahkemesinin 10 Nisan 2026 tarihinde sendikamız lehine verdiği ve yetkimizi yargı nezdinde de tescilleyen net karara rağmen işveren, süreci bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine taşıyarak zaman kazanma ve üyelerimizi yıldırma politikasında ısrar edeceğine yönelik olumsuz tavrını bir kez daha ortaya koymuştur.

Hukuki süreci olabildiğince uzatmaya çalışan Vesuvius işvereni, eşzamanlı olarak fabrika içerisinde de iş barışını hedef alan keyfi uygulamaları hayata geçirmeye başlamıştır. Sendikamıza üye olan işçiler; iş bilgisi, becerisi ve yetkinlikleri dışında ve mevcut çalışma düzenleri hiçe sayılarak farklı bölümlerde çalışmaya zorlanırken, vardiya sistemlerinde yapılan keyfi değişikliklerle üyelerimizin tüm çalışma düzeni ve sosyal hayatı altüst edilmeye çalışılmaktadır. Yine bir cezalandırma hamlesi olarak, tam iki yıldır hiçbir ücret artışı yapılmayan işçilere 2026 Ocak ayında sendikalı olmanın faturası kesilmek istenmiş; işçileri yıldırmak amacıyla adaletsiz ve çok düşük oranlarda zam uygulaması yapılmıştır.

İşverenin bu uygulamalarının yaratmış olduğu rahatsızlığa, çalışma barışını bozmaya yönelik girişimlere son verilerek; toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması amacıyla sendikamız tarafından geçtiğimiz hafta resmi görüşme çağrıları yeniden yapılmıştır. İlettiğimiz çağrıda, işyerinde giderek derinleşen bu olumsuz tablonun daha fazla büyümemesi için diyalog sürecinin gecikmeksizin başlatılmasının zorunluluğuna dikkat çekilmiş, işverenin en kısa sürede resmi bir yanıt vermesi talep edilmiştir. Ne var ki sorunların çözümüne dönük bu yapıcı ve iyi niyetli çağrılarımıza da işveren tarafından herhangi bir yanıt verilmemiştir.

Gelinen aşamada diyalog kanallarını kapatan işverene karşı üyelerimiz, bugün itibarıyla üretimden gelen güçlerini kullanarak fabrika içerisinde demokratik tepkilerini ortaya koymaya başlamışlardır. Vesuvius işvereni bilmelidir ki üyelerimizin artık daha fazla sabrı kalmamıştır. Uygulanan bu yıldırma politikalarına, artan mobbinge ve sendikasızlaştırma çabalarına karşı tepkilerini kararlı bir biçimde ortaya koymaktan vazgeçmeyeceklerdir.

Vesuvius yönetiminden beklentimiz ve talebimiz; fabrika içerisinde üyelerimize yönelik uygulanan keyfi bölüm değişikliklerine, vardiya dayatmalarına ve her türlü baskıya derhal son verilmesi, yargı sürecini uzatmaktan vazgeçerek verilen sözün arkasında durulması ve Vesuvius işçilerinin sendikal haklarına saygı duyularak toplu iş sözleşmesi masasının bir an önce kurulmasıdır.

Bu haklı taleplerimiz karşılanana ve toplu sözleşme görüşmeleri başlayana kadar fabrika içindeki demokratik eylemlerimiz ve fabrika dışında sendika kadrolarımızla birlikte verdiğimiz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Sendikamız, her koşulda üyelerinin yanında olacak ve bu mücadeleyi başarıya ulaştırana dek sürdürecektir.”