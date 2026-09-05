Gece yağlı güreşli görkemli düğün dolandırıcılıkla bitti: Gelin 5 milyon liralık altınla ortadan kayboldu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Ateşoğlu ailesi, oğulları Mehmet Ateşoğlu’nu Özbekistan uyruklu Mamura Burkhanova (28) ile evlendirmek için 19 Ağustos tarihinde görkemli bir organizasyon düzenledi. Yörük kültürünün yaşatıldığı bölgede 3 gün 3 gece süren düğün için yaklaşık 10 milyon lira harcandı.

500 YILLIK GELENEK YAŞATILDI, KIRKPINAR PEHLİVANLARI GÜREŞTİ

Düğün organizasyonuna 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekleyen aile, Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarını er meydanında ağırladı. Avrupa şampiyonlukları bulunan Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu organizasyonda madalyayı gelin Mamura Burkhanova takdim etti. Sadece güreş organizasyonu için 1,5 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi.

5 MİLYON LİRALIK ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTI

Görkemli düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova aniden ortadan kayboldu. Sabah'ın haberine göre geline ulaşamayan aile, evde yaptıkları kontrolde düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının da yerinde olmadığını fark etti.







Gelinin takılarla birlikte kaçtığının anlaşılması üzerine Ateşoğlu ailesi Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Başsavcılığın talimatıyla Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak gelinin yakalanması ve altınların bulunması için çalışma başlattı.

"GİDEN PARANIN DEĞİL ONURUMUN PEŞİNDEYİM"

Yaşananların ardından açıklama yapan baba Mustafa Ateşoğlu, maddi kayıptan çok manevi olarak mağdur edildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: