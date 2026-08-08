Gece yarısı panik anları... İstanbul’da istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde temel kazı çalışmaları süren bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kısmi toprak kaymasının da yaşandığı olayın ardından bitişikte bulunan 5 katlı binada yaşayan 32 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

TOPRAK KAYMASI PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, Çatalçeşme Mahallesi 241. Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Temel kazısı devam eden inşaatın istinat duvarının çökmesiyle kısmi toprak kayması yaşandı.

Paniğe kapılan bina sakinleri sokağa çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

32 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından olası risklere karşı inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Binada yaşayan 32 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Apartman sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği, istinat duvarındaki onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine dönebilecekleri belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.