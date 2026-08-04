Geçen yılın aynı dönemine göre 97 bin adet arttı: İcra dosyaları kabarıyor!

YENİ Parti TBMM Grubu’nun Haftalık Ekonomi Raporu’nda, icra dosyalarındaki artışa dikkat çekildi. Raporda, icra dairelerine 1 Ocak - 31 Temmuz günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının 2025 yılının aynı günlerine göre yüzde 1.7 oranında (97 bin adet) artarak 5 milyon 950 bine çıktığına dikkat çekildi. İcra dairelerine geçen yıl bu dönemde 5 milyon 853 bin yeni dosya gelmişti.

Rapora göre, bu dönemde 4 milyon 148 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı 2025 yılına göre 248 bin adet arttı.

25.7 MİLYON DOSYA

Sonuçlanan dosya sayısındaki artışa karşın UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 31 Temmuz itibariyle 25 milyon 796 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 587 bin adet arttı.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE PATLAMA

Raporda, icra dosyalarından ve batık kredi borçlarından izlenen “borcunu ödeyememe eğiliminin”, karşılıksız çek ve protesto edilen senet sayılarından da açıkça görüldüğü vurgulandı.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde bankalara ibrazında karşılıksız çıkan çek sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.1 oranında artarak 156 bin 794’e yükseldiğine işaret edilen raporda, “Karşılıksız çeklerin parasal tutarı ise yüzde 53.6 oranında artarak 162 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı ise yüzde 14.3 oranında artarak 157 bin 923’e çıktı. Bu senetlerin parasal tutarı ise yüzde 50.7 oranında arttı ve 60 milyar liraya ulaştı” denildi.

KOBİ’LERİN BORCU 7.5 TRİLYONU AŞTI

Rapora göre küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sistemine olan kredi borçları da haziranda 243 milyar lira daha artarak 7 trilyon 530 milyar liraya çıktı. Sektörün vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan borçları ise 16 milyar liralık artışla 276 milyar liraya yükseldi. Raporda, sektörün kredi borçlarının yüzde 17.3 oranında arttığı bu yılın ilk yarısında batık kredilerin ise yüzde 37.9 oranında büyüdüğüne işaret edildi.

‘TARIM’IN BORÇLARI

Rapora göre, tarım sektörünün bankacılık sistemine olan kredi borçları bu yılın ilk altı aylık döneminde 220 milyar lira artarak 1 trilyon 459 milyar liraya kadar yükseldi. Sektörün vadesinde geri ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan borçları ise 11 milyar liralık büyümeyle 25.5 milyar liraya ulaştı.