Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk kez geçen yıl görülen göçmen flamingolar, bu sene de bölgeye geldi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınındaki Suvla Gölü'ne gelen yüzlerce flamingo, pembe ve beyaz renkleriyle görsel şölen sunuyor. Göl üzerinde dolaşan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, flamingoların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de sosyal medya hesabında, çektiği fotoğrafları paylaşıp "Misafirlerimiz güvenli beldeye yine geldi." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca sözleri!
- Ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
- Mahkeme, HES projesini iptal etti
- İşte nedeni: Pembeye bürünen göl, kahverengi oldu
- İngiltere'de Boris Johnson'ın cezası belli oldu
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- MHP'den Mevlüde Yalçıner açıklaması
- 'Molnupiravir'in kullanıldığı hasta grubu genişletildi
- Göçmen flamingolar bu yıl da geldİ
- New York metrosunda silahlı saldırı