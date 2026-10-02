Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu Kadıköy'de vuruldu

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün 36 yaşındaki oğlu E.Ö., İstanbul'un Kadıköy ilçesinde silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, 30 Eylül 2026 günü saat 17.20 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi.
ALACAK MESELESİ NEDENİYLE HUSUMETLİ OLDUKLARI BELİRTİLDİ
Haberde yer alan bilgilere göre E.Ö., 34 yaşındaki S.Ç.'den bir miktar borç aldı. İkili arasında alacak meselesi nedeniyle husumet oluştu.
S.Ç.'nin, 54 yaşındaki İ.E. ve 47 yaşındaki M.A. ile birlikte adrese geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.
3 KURŞUNLA YARALANDI
Tartışmanın büyümesinin ardından M.A.'nın silahla ateş ettiği belirlendi. E.Ö., açılan ateş sonucu 3 kurşunla bacağından ve kalçasından yaralandı.
Yaralanan E.Ö. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, silahı ateşlediği belirtilen M.A., kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.