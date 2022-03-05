Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, cezaevinde koronavirüsten öldü
Aksaray'da gelini Döndü Çınar'ı (45) vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cemal Çınar (90), cezaevinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay, geçen yılın Nisan ayında Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Çınar, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar (52) ve Mustafa Çınar (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektarlık arazinin satışı konusunda tartışma çıkarken kavgaya dönüştü.
Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Cemal Çınar, ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını öne sürdü. Döndü Çınar’ın, otopsi raporuyla 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Gelininin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Çınar'ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Cemal Çınar, cezaevine konuldu.
CEZAEVİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Gelini Döndü Çınar’ı 4 bıçak darbesiyle öldüren Cemal Çınar, 1 hafta önce cezaevinde koronavirüse yakalandı. Çınar, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.
İlgili Haberler
- Erdoğan: 'Ülkemizdeki kadın cinayetleri, oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geride'
- Bekir Bozdağ’ın, kadın cinayetleri için ‘Adalete ihtiyacımız var’ sözleri tepki çekti
- Kadın cinayetlerine intihar süsü verilmeye çalışılıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe'den hakem atamasına tepki
- İspanyol tekstil devinden 'Rusya' kararı
- Abramovich satış için Türkiye'de
- Putin'den Ukrayna çıkışı: Zor bir karardı
- Kulübedeki köpeğe ateş eden kişiyle ilgili karar
- AVM'nin otopark çatısı çöktü: Bir çocuk yaralandı
- Çocuğu istismara maruz bırakan şahıs tutuklandı
- Gelinini katletmişti, cezaevinde virüsten öldü
- En az kırmızı et, tavuk ve balık yenebilen ülke Türkiye
- Erdal Beşikçioğlu başrolde: 'Hakim'e yeni kan