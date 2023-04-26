Gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:55

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:57

Atlıdere Mahallesi’nde yaşayan Kamil Öğüt, saat 08.00 sıralarında aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu oğlunun eşi Hatice Öğüt’ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki ateşli silah ile Hatice Öğüt’ü yaraladı ve cesedini yakmaya yakmaya çalışıp üzerine ahırdaki samanları atarak olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Kamil Öğüt daha sonra Jandarma tarafından ormanlık alanda yanında suç aleti ile yakalandı. Öğüt, jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Kamil Öğüt tutuklanarak Fethiye Cezaevi'ne gönderildi.

PİŞKİN SAVUNMA

Öğüt’ün verdiği ifadesinde aile içi huzursuzluklar yaşadıklarını, ve bu konuda gelinini suçladığı öğrenildi.