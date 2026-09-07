Gemide kaybolan kardeşleri dolandırıcılığa alet ettiler: Aileden 'Kimse para göndermesin' uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Mersin’e doğru yola çıktıktan sonra batan gemide kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir’i arama çalışmaları sürerken, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Demir ailesi, kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak sosyal medyada yardım toplandığını öne sürerek yurttaşları uyardı.

Kayıp kardeşlerin isimleriyle IBAN paylaşıldı

Ailenin iddiasına göre kimliği belirsiz kişiler, Mustafa ve Mahmut Demir’in yakınlarının yardıma muhtaç olduğunu öne sürerek IBAN numarası paylaşmaya ve para toplamaya başladı.

Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, söz konusu yardım taleplerinin aileleriyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

“KİMSEYE PARA GÖNDERMEYİN”

Halil Demir, kardeşlerinin isimlerinin kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda.”

Demir, yurttaşlardan paylaşılan hesaplara para göndermemelerini isteyerek, “Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak İBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın. Yetkililerden bunu yapan şahısların bulunmasını istiyorum” dedi.

“BİZ DAHA CENAZEMİZİ ALMAMIŞIZ, PARA TOPLUYORLAR”

İbrahim Demir de Mustafa ve Mahmut Demir adına yardım talep edildiğini belirterek, “Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin” ifadelerini kullandı.