Gemiden sağ kurtulan yolcular anlattı: 'Gemi su alıyor' dedik, 'Biz alışkınız' dediler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinden sağ kurtulan yolcular, kaza anında yaşananları ve kurtarılma sürecini anlatırken, gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinde bulunan yolcuların yaşadığı panik ve kurtarma operasyonunun ayrıntıları, kazadan sağ kurtulanların anlatımlarıyla ortaya çıktı. Ümit Saygılı isimli yolcu, mürettebatı hava şartları hakkında uyardıklarını belirterek, "Yolcular hep uyardı. 'Bu havada gidilmez'. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Sonra su kaçakları başladı. Dediler ki cıvatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. 'Bir şey olmaz biz alışkınız' dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. Sonra herkes arkaya çıkışa diye koşarak gitti" dedi.

Kendisinin nasıl kurtulduğuna değinen Saygılı, "Hemen koşarak gittim. Bir yerden de can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım" ifadelerini kullandı.

Gemide mahsur kalanlara ilişkin de bilgi veren Ümit Saygılı, "Çocuk çok, yaşlı çok. Orta kamaradakiler sıkıntılı. Ölü görmedik. Orta kamarada yaşlılar, yüzme bilmeyenler üstüne çıkabildiyse çıktı. Çıkamadıysa Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"UYARDIK, 'BİZ ALIŞKINIZ' DEDİLER"

Bir başka yolcu İbrahim Canbolat ise görevlilere geminin su aldığını belirttiklerini, ancak "Biz alışkınız, bu normaldir" cevabını aldıklarını söyledi. Canbolat, "Çok su kaçırmaya başladı. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Görevli kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki 'herkes arkaya kaçsın'. Kimseye can yeleği vermedi. Herkes kendi mücadelesiyle kurtuldu" dedi.

Kendisinin sivil bir tekne tarafından kurtarıldığını aktaran Canbolat, mürettebatın Pakistanlı olduğunu belirterek kendilerini anlamadıklarını söyledi. Sağ kurtulan yolcu, "Anlamıyorlar adamlar. Dümdüz gidiyor. İnadına da bastı. En sonunda gemi yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Artık ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani şoktayız şu an" şeklinde konuştu.

Suya atlayanların olduğunu belirten Canpolat, "Geminin üstünde olanlar oldu. Geminin içinde çoğu çocuktu. Kurtaran kurtardı, kurtarmayan da orada kaldı. Çok çocuk vardı. Ölü vardır. Orada sıkışanlar var. Demirin arasında sıkışanlar var. Çıkamayanlar var. Arkada kalanlar var. Yani gemi yan yattı nasıl kurtulacaklar. Yüzmeyi bilmeyenler var. Kimseye can yeleği dağıtmadılar" ifadelerini kullandı. Mürettebatın can yeleği dağıtmadığını aktaran İbrahim Canbolat, Filo Denizcilik’ten şikayetçi olacağını söyledi.