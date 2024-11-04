'Gemlik zeytini'ne dronlu koruma
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla polis ekipleri dron destekli denetimlere başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, devriye ekipleri ve motosikletli timlerle birlikte zeytinliklerde 24 saat aralıksız gözetleme ve denetim faaliyeti yürütüyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri, zeytin depolama alanları ve zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla, dron destekli denetim başlattı.
Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, zeytinliklerde devriye ve gözetleme faaliyeti başlatıldı. 24 saat aralıksız süren önleyici çalışmalar kapsamında, zeytin depolama alanları ile zeytinlikler, dronla havadan da denetleniyor.
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