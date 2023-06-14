Genç avukat bürosunda ölü bulundu!

Edirne'de avukat, iddiaya göre bürosunda intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 23:02
Genç avukat bürosunda ölü bulundu!
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Olay, Hakim Çağlar Işık Caddesi’nde bulunan Edirne Adliyesi karşısında avukatlık bürosunda yaşandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde bürosuna gelen Edirne Barosu avukatlarından M.Z.Y. (30), tek başına kaldığı esnada iddiaya göre silahla yaşamına son verdi. Meslektaşlarının ölüm haberini alan avukatlar da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

Genç avukatın boşanma aşamasında ve borçlarının olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. 


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