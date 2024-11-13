Genç Parti Genel Başkanı Şahindur'dan Bakanlığa 'İzmir konserleri' sorusu!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:18

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, İzmir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kapsayan konserler dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahindur, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bazı soruların da yer aldığı açıklamasında şunlar kaydetti:

“Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim özelinde düzenlediği konserler tartışılıyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tatmin edici olup olmaması bir kenara, ekibiyle birlikte çıkıp olan biteni, faturayı şeffaf bir şekilde açıkladı. Bu önemli, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini hesap vermekle yükümlü gören kurum artık yok denecek kadar azaldı… Bunun yanında tartışma Ankara'ya odaklanınca diğer bölgelerde yapılan büyük işler de görmezden gelindi. Örneğin İzmir'de düzenlenen konserler dizisi... Gündoğdu Meydanı'nda günlerce açık kalan koca sahne, onca ismin peş peşe konser vermesi, TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı yüzünden bazı konserlerin iptal edilmesi ve dev sahnenin planlanan da uzun bir süre açık kalması... Nasıl olsa hesap soran yok!

Peki İzmir'deki etkinlikleri kim düzenledi dersiniz? Elbette iktidara olan yakınlığıyla tanınan Polat Yağcı'nın sahibi olduğu Poll Production. Haliyle aklımızda kimi sorular...

-Bu konser ve etkinlikler dizisine toplamda ne kadar para harcanmıştır?

-Bakanlık, Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi şeffaf bir şekilde bu harcamaları açıklayacak mıdır?

-Sürecin terör saldırısı yüzünden uzamasında Yağcı'nın firması kazançlı mı çıkmıştır, yoksa ‘Böyle bir ortamda kazanca bakacak değiliz’ mi demiştir?

-Bu ekonomik buhran halinde, sadece İzmir'de yapılan organizasyonda harcanan para kaç çocuğumuza 29 Ekim'e özel ‘Cumhuriyet bursu’ olarak dönebilirdi?

Sorular basit. Yanıtları da o kadar basit mi, göreceğiz…”