Gençlerin ısınmak için yaktığı ateş parka sıçradı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:06

Yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir grup genç, mahalledeki parkta oturmaya başladı.

Gençler, soğuk nedeniyle ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Ancak ateş bir anda şiddetli bir şekilde büyüyerek parka sıçradı. Alevleri kontrol altına alamayan gençler bölgeden uzaklaşarak sokaklara dağıldı. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından alevler parkın tamamını yok etmeden söndürüldü. Büyük oranda maddi hasar meydana gelen parkta polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.





Gençlerin bu bölgede sürekli ateş yaktığını belirten Tevfik Göktepe; “Parktaki gençler ısınmak için burada ateş yakıyorlar. Genellikle kenarlarda falan yakarlardı. Rüzgardan ateş sönmesin diye burada yaktıkları için ateşte çok büyüdüğünden kontrol edemiyorlar. Daha sonrasında itfaiye gelip ateşi söndürüyor. Gençler normalde akşamları saat 8 ile 9 gibi geldikleri için sürekli ateş yakarlar” dedi.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

