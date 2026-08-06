Genelgeyle yurttaşı atladı, Kuzey Ormanlarında 41 bin ağacı kesmeye izin aldı: Enerji için kıyım

Bulunduğu bölgenin temiz su havzalarını koruyan ve iklimi dengeleyen ekosisteme sahip Kuzey Ormanlarında baskı devam ediyor. Kırklareli Vize’de etkili olacak rüzgâr enerji santralı (RES) projesi mahkemenin iptal kararının ardından 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte döndü. RT Enerji tarafından yapılacak projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Bu genelgeyle birlikte iptal edilen projeler direkt olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın masasında görüşülüyor, yurttaş ise sürece dahil edilmiyor.

KORUMA ALANINDA

Bakanlığın onayladığı projeyle birlikte 29 türbinin yapılacağı alan büyük oranda orman arazisi içerisinde kalıyor. Proje kapsamında planlanan şalt sahaları tarım vasıflı alanlar içerisinde yer almakta. Ayrıca bazı türbinler baraj gölü uzak mesafeli koruma alanları içerisinde bulunacak. Şirketin ÇED raporuna koyduğu bilgilere göre, türbin noktalarında 38 bin 996 adet ağaç kesilecek. Ayrıca ulaşım yolları için de 2 bin 177 kesim yapılacağı aktarıldı. Bu şekilde Kuzey Ormanlarında toplam 41 bin 172 ağaç kesilecek. Proje alanında ağaç türleri ise meşe ve kayın olarak belirlendi.

Daha önce Kömürköy ve Balkaya köyleri muhtarlıklarıyla beraber yurttaşların açtığı davada Kırklareli İdare Mahkemesi iptal kararı vermişti. Verilen izinleri iptal eden mahkeme projenin doğal hayata vereceği zararlara dikkat çekmişti.

Ayrıca mahkeme proje alanının tamamın orman alanı, içme ve kullanma suyu koruma sınırları ve tarım arazisinde kaldığını belirterek “Bu alanlarda yer seçimi yanlış. ÇED raporundaki kümülatif etki hesabının da eksik, türbinlerin inşaatında orman tahribini azaltıcı önlemler yeterince irdelenmemiş” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan o dönem hazırlanan ÇED raporunda belirtilen 75 bin ağacın kesileceği bilginin de artacağı mahkeme tarafından aktarılmıştı.