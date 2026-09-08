'Gerçeğe aykırı ifade' ve 2 milyon dolarlık 'tahliye' iddiası: Eski AKP'li Mücahit Birinci hakim karşısına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada etkin pişmanlık ifadelerinin “baskı ve tehdit altında” alındığı yönündeki iddialar tartışılmaya devam ederken, bu süreçte gündeme gelen iddialardan biri mahkemeye taşındı.

Eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık ifadesini daha sonra geri çeken iş insanı Murat Kapki’ye cezaevinde “gerçeğe aykırı ifade” imzalatmaya çalıştığı ve 2 milyon dolar karşılığında tahliye edileceği yönünde garanti verdiği iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Birinci katılırken, Kapki İBB Davası duruşmasında olması nedeniyle katılamadı.

“PARA MESELESİ KONUŞULMADI”

Suçlamaları reddeden Birinci, Kapki ile cezaevinde yaptığı görüşmenin 20-25 dakika sürdüğünü ve görüşmede para konuşulmadığını savundu.

Kapki ile onun ısrarı üzerine görüştüğünü söyleyen Birinci, “Meslek sınırının dışına hiçbir zaman çıkmadım. Hiçbir beyan gerçek değil. Tek taraflı, soyut beyanlar. Para meselesi konuşulmadı 20-25 dakikalık görüşmede. Kapki’nin ısrarı ile görüştüm. Vekaletname çıkartmasını istedim” dedi.

Kapki’nin kendisinden önce üç kez etkin pişmanlıktan faydalandığını söyleyen Birinci, Kapki’nin kendisine de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylediğini öne sürdü.

Birinci, “Soyut ve afaki geldi beyanları. Kesinlikle beyan ettiği gibi belirli bir para karşılığı tahliye olacağı şekilde taahhüt ve beyanda bulunmadım. Çıktım, gittim. Bu kadar” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİ GÖRÜŞMESİNİN GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

Kapki’nin avukatı Erdem Nacak ise Birinci ile Kapki arasındaki cezaevi görüşmesine ilişkin görüntülerin dosyaya getirtilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, söz konusu görüntülerin istenmesinin yasal olup olmadığı konusunda gerekli mercilerle görüşüleceğini ve talebin değerlendirileceğini belirtti.

Nacak ayrıca Kapki’nin pazartesiden perşembeye kadar İBB davasının duruşmalarına katıldığını belirterek bir sonraki duruşmanın cuma günü yapılmasını istedi.

Mahkeme, duruşmayı 23 Ekim Cuma günü saat 11.00’e erteledi.