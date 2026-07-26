Cumhuriyet Gazetesi Logo
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: İnceleme başlatıldı

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: İnceleme başlatıldı

26.07.2026 18:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: İnceleme başlatıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nin Edirne yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine tesise polis, jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle alevler tesis önünde toplanan atıklara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı tesis yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #tekirdağ #Yangın