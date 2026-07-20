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Geri sayım başladı: YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak

Geri sayım başladı: YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak

20.07.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Geri sayım başladı: YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak

Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak.
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20-21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin takvimine 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edilmesiyle ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu yayımlayacak. Kılavuzda kontenjanlar ve geçen sene üniversitelerin hangi taban ve tavan puanı aralıkları ile öğrenci kabul ettiği yer alacak. Tercih tarihleri, sürecinin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak görülebilecek.

BAŞARI ŞARTLARI DEVAM EDECEK

Geçen yıl bazı programlarda aranan başarı şartının bu yıl da devam etmesi bekleniyor. 2025 yılında tıp programlarına girebilmek için sayısalda en az 50 bininci olma şartı arandı. Hukuk programları için başarı sırası 100 bine çekildi. Öğretmenlik bölümlerinde de ilgili puan türünde 300 bine girme şartı koşuldu.

Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih süreci boyunca listelerinde değişiklik yapabilecek.

İlgili Konular: #sınav #YKS #Sonuç

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