GESTAŞ duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’da çok sayıda sefer iptal

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Kuzey Ege’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 Ekim’de Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00; Gökçeada’dan ise 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak.

BOZCAADA HATTINDA DA İPTALLER VAR

Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den 08.00, 10.00 ve 12.00; Bozcaada’dan ise 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.