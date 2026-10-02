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GESTAŞ duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’da çok sayıda sefer iptal

GESTAŞ duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’da çok sayıda sefer iptal

2.10.2026 18:59:00
Güncellenme:
DHA
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GESTAŞ duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’da çok sayıda sefer iptal

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 3 Ekim’de yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Kuzey Ege’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılamayacak seferleri açıkladı.
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Kuzey Ege’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 Ekim’de Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00; Gökçeada’dan ise 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak.

BOZCAADA HATTINDA DA İPTALLER VAR

Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den 08.00, 10.00 ve 12.00; Bozcaada’dan ise 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

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