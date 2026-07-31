Geyikbayırı’ndan ortak çağrı: ‘Doğa güzel kalsın, enerji yer altına’

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz’da Geyikbayırı’nda düzenlenen sessiz farkındalık buluşmasına mahalle sakinleri, turizm işletmeleri, spor tırmanış camiası, doğaseverler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Etkinlikte, planlanan enerji nakil hattının yaklaşık 3 kilometrelik bölümünün yer altına alınmasının veya farklı bir güzergahla bölgenin korunmasının mümkün olduğu ifade edildi. Geyikbayırı Yaşam Platformu, Türkiye'nin enerji ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, kamu yararı gözetilerek doğaya en az zarar verecek çözümlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

‘TURİZM KİMLİĞİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR’

Açıklamada, Geyikbayırı’nın yalnızca bir mahalle olmadığına dikkat çekilerek, bölgenin dünyanın önemli spor tırmanışı destinasyonlarından biri olduğu ve Likya Yolu üzerinde yer alan uluslararası öneme sahip bir doğa turizmi merkezi olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığı belirtildi.

Platformun paylaştığı verilere göre, bölgede yılda yaklaşık 25 ila 30 bin yabancı ziyaretçi konaklıyor, buna ek olarak 10 ila 20 bin kişi de günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Bu hareketliliğin yalnızca Geyikbayırı’na değil, Antalya turizmine, konaklama sektörüne, yeme-içme işletmelerine ve yerel esnafa da ekonomik katkı sağladığı ifade edildi.

Platform, planlanan enerji nakil hattının bu hassas doğal alanın içinden geçirilmesinin bölgenin uluslararası turizm kimliğini olumsuz etkileyebileceğini savunurken, hattın belirli bir bölümünün yer altına alınmasının hem enerji ihtiyacının karşılanmasını hem de doğal ve turistik değerlerin korunmasını sağlayacağını belirtti.

‘ORTAK TALEBİN SİMGESİ’

29 Temmuz’daki sessiz farkındalık etkinliğinin, çözüm odaklı yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla düzenlendiğini aktaran platform, kayalara asılan “Doğa güzel kalsın, enerji yer altına” pankartının da bu ortak talebin simgesi olduğunu ifade etti.

Geyikbayırı Yaşam Platformu, açıklamasının sonunda destek veren yurttaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, spor camiasına, turizm sektörüne ve basın mensuplarına teşekkür ederek, Geyikbayırı’nın doğal mirasını korumaya yönelik yapıcı diyalog ve çözüm arayışını sürdüreceklerini bildirdi.