Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir boşanma kararı aldı

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir boşanma kararı aldı

9.09.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir boşanma kararı aldı

Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir'in boşanma kararı aldığı açıklandı. İkilinin avukatları, sürece ilişkin basın yasağı ve gizli celse talepli dava açılmasına rağmen mahremiyetin korunmasının mümkün olmadığını belirterek, açıklama yapmak zorunda kalındığını kaydetti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir, kamuoyuna yansıyan boşanacakları yönündeki iddiayı doğruladı.

İkilinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilimiz Meriç DEMİR ve eşi Tayfun KAHRAMAN mutabık olarak evlilik birliklerini sonlandırmaya karar vermişlerdir. Her ne kadar basın yasağı ve gizli celse talepli bir dava ikame etmiş olsak da maalesef mahremiyeti korumamız mümkün olmamıştır.

Bu nedenle bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Değerli basın mensupları başta olmak üzere herkesten sürece saygı ile yaklaşılmasını, müvekkilimiz Meriç DEMİR adına rica ediyoruz."

İlgili Konular: #Tayfun Kahraman #boşanma #evlilik #Meriç Demir Kahraman

İlgili Haberler

Tayfun Kahraman, yapay zeka ile seslendi: 'İnancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin'
Tayfun Kahraman, yapay zeka ile seslendi: 'İnancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin' Anayasa Mahkemesi'nin iki kez ihlal kararı vermesine karşın hâlâ cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman, yapay zeka ile oluşturulan video kanalıyla açıklamalarda bulundu. Kahraman "Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı. Güzel günlere olan inancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu, çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız" dedi.
Son Dakika… AYM’den Tayfun Kahraman kararı: Bireysel başvuru ve adil yargılanma hakkı ihlal edildi!
Son Dakika… AYM’den Tayfun Kahraman kararı: Bireysel başvuru ve adil yargılanma hakkı ihlal edildi! Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.
Tayfun Kahraman’dan kızı Vera’ya doğum günü mesajı
Tayfun Kahraman’dan kızı Vera’ya doğum günü mesajı Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, 7 yaşına giren kızı Vera’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Kahraman, “Varlığınla hayatı güzelleştirdin, zor günlerimde bana güç verdin” dedi.