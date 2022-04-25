'Gezi davası'nda cezaların açıklanmasının ardından Can Atalay: 'Bizi Silivri'ye götürecekler'
Gezi davasında hakkında 18 yıl ceza verilen Can Atalay, "Buradan bizi Silivri'ye götürecekler" dedi. Atalay'ın açıklamasının ardından salondan sloganlar yükseldi.
Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; tutuksuz 'sanıklar' Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.
"BİZİ SİLİVRİ'YE GÖTÜRECEKLER"
Hakkında 18 yıl ceza verilen Can Atalay, karar sonrası mahkemede ayağa kalkarak, "Buradan bizi Silivri'ye götürecekler" dedi.
SLOGAN atıldı
Atalay'ın açıklamasının ardından salonda 'Kahrolsun istbdad, yaşasın özgürlük" sloganı atıldı.
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