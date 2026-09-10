Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman ile resmen boşandılar: Meriç Demir'den ilk açıklama

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile Meriç Demir, bir süredir basına yansıyan boşanma iddialarının ardından bugün görülen duruşmayla evlilik akitlerini resmen sonlandırdı. Avukatların geçtiğimiz günlerde doğruladığı ayrılık kararı, tarafların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu.

Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderen Tayfun Kahraman, sürecin karşılıklı anlayış içerisinde tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Boşanma kararının ardından açıklama yapan Meriç Demir ise kişisel hayatın mahremiyetine dikkati çekerken, kamuoyunun asıl odaklanması gereken noktanın yargı süreci ve yaşanan mağduriyetler olduğunu vurguladı.

Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Tayfun Kahraman ile evliliğimizi ortak aldığımız bir karar ile sonlandırdık. Kişisel hayatımızın mahrem konuları ile kamuoyunu meşgul etmeyi doğru bulmuyoruz. Ancak konuya gösterilen hassasiyetin esas nedeni ve zaten tek konuşulması gereken de adaletsizliktir. Tek konuşulması gereken; Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının halen Resmi Gazete’de yayınlanmamış olması ve hakkında daha önce verilen kararlara rağmen halen özgürlüğüne kavuşmamış olmasıdır. Tayfun Kahraman’ın masumiyetine ve mağduriyetine ben kefilim. Dilerim ki herkes için hak ve adalet en kısa sürede tecelli eder."